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Папа Римський неуважно читав Достоєвського, інакше не дивувався би жорсткості росіян - посол

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 07:42
Оксана Маркарова, фото УП

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова прокоментувала заяву Папу Римського Франциска, який заявив про "притаманний росіянам гуманізм".

Про це пише "Європейська правда".

"Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна)", - написала Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

"А декілька  інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547-му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того", - додала посол.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон попросив Папу Римського Франциска закликати Владіміра Путіна, патріарха РПЦ Кирила і президента США Джо Байдена "сприяти мирному процесу" в Україні.

Теми: МаркаровавійнаПапа РимськийУкраїна
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