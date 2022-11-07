Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Папа Римський неуважно читав Достоєвського, інакше не дивувався би жорсткості росіян - посол

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 06:42
Папа Римський неуважно читав Достоєвського, інакше не дивувався би жорсткості росіян - посол
Оксана Маркарова, фото УП

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова прокоментувала заяву Папу Римського Франциска, який заявив про "притаманний росіянам гуманізм".

Про це пише "Європейська правда".

"Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна)", - написала Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

Реклама:

"А декілька  інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547-му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того", - додала посол.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон попросив Папу Римського Франциска закликати Владіміра Путіна, патріарха РПЦ Кирила і президента США Джо Байдена "сприяти мирному процесу" в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаркаровавійнаПапа РимськийУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Маркарова
У Вашингтоні представили проєкт резолюції про перемогу України у війні проти Росії
Україна і США працюють над розширенням санкцій проти Росії – Маркарова
Посол оцінила, наскільки США підтримують вступ України до НАТО
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: