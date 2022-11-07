Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти будують лінію оборони навколо Маріуполя – радник мера

Олена РощінаПонеділок, 7 листопада 2022, 09:03

Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони, заявляє радник міського голови окупованого міста Петро Андрющенко.

Джерело: Telegram Андрющенко Time

Пряма мова: "Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні "пирамидки", які частково везуть в бік Запоріжжя/Херсону. 

Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт. Нікольске. Також значно посилюють напрям з півночі в с. Старий Крим". 

Деталі: За словами Андрющенка, попри всі заяви "Росія здесь навсегда", в реальності росіяни не мають такого оптимізму. 

"Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", – додає він.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольвійнаконтрнаступДонецька область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Не виключаю інших подібних рішень": Зеленський пояснив "націоналізацію" п’яти компаній

відеоЗеленський: Україна отримала нові системи ППО. Рухаємося до 100% захисту неба

Маск агітує голосувати за республіканців

У Росії скорочується кількість прихильників війни – ЗМІ

Друга "Мрія" будується на секретному об’єкті та вже готова на третину – "Антонов"

відео"Народні байрактари": опубліковано відео роботи дронів по танках Росії

Усі новини...
Маріуполь
Жах вивертав душу назовні. Історія маріупольця, який отримав шанс на нове життя
У Маріупольському районі окупанти хочуть мобілізувати до 10 тисяч осіб – мер
В окупованому Маріуполі лунають вибухи, працює ППО - радник мера
Останні новини
02:14
"Антонов" уточнив інформацію про будівництво другої "Мрії"
01:48
Глава Пентагону обговорив з новим міністром оборони Італії ППО для України
00:58
Зеленський відзначив держнагородами ще майже 400 військових
00:30
Кремль продовжує вдаватися до ескалації війни в Україні – Держдеп США
23:50
КНДР знову заперечила постачання військової допомоги Росії
23:36
Поліція Німеччини конфіскувала 30 дорогих картин після обшуків на яхті Усманова
23:12
Неподалік Кременчука чутно вибухи – мер
23:06
"Не виключаю інших подібних рішень": Зеленський пояснив "націоналізацію" п’яти компаній
22:54
США відповіли Пригожину: Не дозволимо втручатися в наші вибори
22:53
інфографікаУкренерго не планує аварійних відключень у вівторок
Усі новини...