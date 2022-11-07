Окупанти будують лінію оборони навколо Маріуполя – радник мера

Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони, заявляє радник міського голови окупованого міста Петро Андрющенко.

Джерело: Telegram Андрющенко Time

Пряма мова: "Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні "пирамидки", які частково везуть в бік Запоріжжя/Херсону.

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Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт. Нікольске. Також значно посилюють напрям з півночі в с. Старий Крим".

Деталі: За словами Андрющенка, попри всі заяви "Росія здесь навсегда", в реальності росіяни не мають такого оптимізму.

"Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", – додає він.