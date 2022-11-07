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Українська армія сумісна з НАТО, та потрібна реформа оборонних механізмів – посол Британії

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 09:40

Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила, що вимога про оперативну сумісність української армії з арміями НАТО була виконана ще до початку повномасштабної війни, однак нині існує потреба в інституційній реформі оборонних механізмів в Україні.

Про це вона розповіла в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"І, відверто кажучи, єдине, що зробила ця війна, якої ніхто не хотів, - вона показала, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО. Але насправді ми це знали ще до війни. Мені шкода, що їм довелося пройти перевірку у цьому. Але ми вже знали, що проблема не в сумісності, в тому сенсі, що це вже було виконано, йшлося про інституційну реформу оборонних механізмів, оборонних закупівель, людських ресурсів оборони тощо, де, як ми всі знаємо, доведеться ще проробити багато роботи", - пояснила Сіммонс.

Посол наголосила, що ця реформа необхідна не лише для питання вступу чи не вступу України до НАТО, вона є важливою для того, щоб у майбутньому мати сильні Збройні сили.

За словами посла, існує також тісний зв'язок між необхідністю суттєвих оборонних реформ та політичним рішенням щодо вступу України до НАТО.

"Я думаю, що у всьому цьому є елемент політичного рішення. Так завжди було і буде. Я не думаю, що це скинуто з рахунків. Але я також вважаю, що існує тісний зв'язок між необхідністю суттєвих реформ та політичним рішенням, бо якщо ви не досягнете прогресу у цих суттєвих реформах, ви дасте дуже зручну причину для тих, хто може бути менш зацікавлений у продовженні розширення числа членів", - сказала Сіммонс.

30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

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Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

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Теми: НАТОУкраїнаВелика Британія
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