Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українська армія сумісна з НАТО, та потрібна реформа оборонних механізмів – посол Британії

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 08:40

Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила, що вимога про оперативну сумісність української армії з арміями НАТО була виконана ще до початку повномасштабної війни, однак нині існує потреба в інституційній реформі оборонних механізмів в Україні.

Про це вона розповіла в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"І, відверто кажучи, єдине, що зробила ця війна, якої ніхто не хотів, - вона показала, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО. Але насправді ми це знали ще до війни. Мені шкода, що їм довелося пройти перевірку у цьому. Але ми вже знали, що проблема не в сумісності, в тому сенсі, що це вже було виконано, йшлося про інституційну реформу оборонних механізмів, оборонних закупівель, людських ресурсів оборони тощо, де, як ми всі знаємо, доведеться ще проробити багато роботи", - пояснила Сіммонс.

Реклама:

Посол наголосила, що ця реформа необхідна не лише для питання вступу чи не вступу України до НАТО, вона є важливою для того, щоб у майбутньому мати сильні Збройні сили.

За словами посла, існує також тісний зв'язок між необхідністю суттєвих оборонних реформ та політичним рішенням щодо вступу України до НАТО.

"Я думаю, що у всьому цьому є елемент політичного рішення. Так завжди було і буде. Я не думаю, що це скинуто з рахунків. Але я також вважаю, що існує тісний зв'язок між необхідністю суттєвих реформ та політичним рішенням, бо якщо ви не досягнете прогресу у цих суттєвих реформах, ви дасте дуже зручну причину для тих, хто може бути менш зацікавлений у продовженні розширення числа членів", - сказала Сіммонс.

ВІДЕО ДНЯ

30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

Читайте також: Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу

Теми: НАТОУкраїнаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
НАТО
Британська компанія вироблятиме в Україні гаубиці натівського стандарту
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: