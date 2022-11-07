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Росіяни обстріляли Запорізький та Баштанський райони

Олена РощінаПонеділок, 7 листопада 2022, 08:57

Вранці 7 листопада російські війська обстріляли Комишуваську територіальну громаду в Запорізькій області, вночі – Широківську громаду в Миколаївській області. 

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова Тимошенка: "З 7 ранку російські терористи почали обстріли с. Кущове Запорізького району. Росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками".

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Деталі: Минулої доби у Запорізькій області було зафіксовано 52 обстріли, 1 людина загинула. Загарбники також зруйнували 16 об'єктів цивільної інфраструктури, додав Тимошенко.

У свою чергу, Кім повідомив, що Миколаївський район не обстрілювали, а от у Баштанському районі близько 00:30 та 02:30 було зафіксовано обстріли між та поза межами населених пунктів Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Теми: війнаЗапорізька областьМиколаївська область
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