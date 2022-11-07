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Австралієць очолить мобільні групи з розслідування воєнних злочинів в Україні

Понеділок, 7 листопада 2022, 09:26
Австралієць очолить мобільні групи з розслідування воєнних злочинів в Україні
Glenn Kolomeitz, abc.net.au

Австралієць Гленн Коломейц, який є ветераном Афганістану та Східного Тимору, а також колишнім слідчим поліції Нового Південного Уельсу, очолить мобільні групи з розслідування воєнних злочинів в Україні.

Джерело: Австралійська теле- й радіомовна корпорація ABC

Деталі: Коломейца найняв фонд, що базується у Великій Британії, який працює за контрактом із Офісом генеральної прокуратури України.

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Працюючи на посаді старшого прокурора з розслідування воєнних злочинів, він допоможе відповісти на 20 000 звинувачень, що залишилися нерозглянутими після вторгнення Росії в Україну. 

"Там є багато юристів, які вивчали міжнародне право, але їм потрібен колишній військовий, який має досвід роботи на землі та досвід роботи в поліції, вміння працювати на місцях злочинів з високою інтенсивністю", – сказав Коломейц.

Очолюючи команду мобільного правосуддя організації, Коломейц зазначив, що його зусилля є продовженням підтримки, яку вже надала Австралія, зокрема зброєю.

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Розслідування воєнних злочинів буде зосереджено на кількох напрямках, включаючи відповідальність командування, невибіркові обстріли цивільних осіб та об'єктів інфраструктури, застосування сексуального насильства, примусове переміщення людей до Росії та геноцид.

Справи, які стосуються відповідальності командування, будуть передані до Міжнародного кримінального суду (МКС).

Коломейц також використає свій досвід роботи в якості поліцейського та оператора обладнання на місцях злочинів, щоб допомогти у підготовці українських слідчих.

Пряма мова: "Один із інструментів – це кутомір, який дозволяє мені виміряти кут падіння хвостової частини ракети, щоб потім мати можливість простежити траєкторію цієї ракети до точки її вильоту… Потім зв'язати це – це називається аналіз зв'язків – з російською частиною, зв'язати російську частину з російським командуванням, і ось наш бриф".

Деталі: Коломейц зазначив, що найбільшим викликом протягом наступних шести місяців буде очікування початку судового переслідування.

Пряма мова: "Ці судові процеси можуть тривати роками, тому я буду збирати ці матеріали, але я хочу бачити кінцевий продукт, я хочу бачити російське командування на лаві підсудних. Чи це буде в Києві, чи в МКС, я хочу бачити людей притягнутими до відповідальності".

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