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МЗС відреагувало на заяви мера латвійського міста про "російський Крим" і виправдання РФ

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 09:28

В українському МЗС прокоментували висловлювання мера Даугавпілса - другого найбільшого міста Латвії - про "російський Крим" та ухиляння латвійського політика від того, щоб назвати Росію агресором і єдиним винуватцем війни. 

Заяву у понеділок оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш виправдовує злочини Росії в Україні. Не дивно, що його політична сила опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до Сейму Латвії", - зауважив Ніколенко на своїй Facebook-сторінці.

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Він додав, що, на щастя, "висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців, які не лише щиро співчувають, але й активно допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії".

Як повідомлялося,  Андрейс Елксніньш на запитання про Крим відповів, що "Крим є частиною Російської Федерації". Після зауваження, що майже вся міжнародна спільнота не визнала окупацію півострова, він відповів, що це так, але "неможливо розділяти факти, що його включили до складу РФ, та що увесь світ продовжив після того співпрацювати з Росією".  

Відповідаючи на питання про відповідальність Росії за вбивства цивільних у Бучі, мер сказав, що "за все, що сталося, відповідальні і Росія, і Україна, і США". Елксніньш також вважає, що  у війні винний "програш дипломатії".

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Андрейс Елксніньш є представником соціал-демократичної партії "Saskaņa" ("Злагода"), яка традиційно мала значну підтримку серед російськомовних жителів Латвії і лише на останніх виборах до Сейму восени 2022 року не змогла подолати 5% бар’єр.  

Теми: ЛатвіяКримМЗСУкраїна
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