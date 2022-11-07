Рух потягів Київ-Кишинів відновили після 24-річної перерви

Україна та Молдова відновили рух пасажирських потягів за маршрутом Київ-Кишинів після 24-річної перерви.

Про це пише "Європейська правда".

Потяг № 351/352 курсуватиме через день з відправкою зі станції Київ-Пасажирський о 17:02, прибуватиме на станцію Унгени о 07:53, до столиці Молдови - о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45, проходитиме Унгени о 20:51 та прибуватиме до Києва об 11:48.

Реклама:

У поїзді сім вагонів, п'ять з яких - купейні і два - типу "плацкарт". Час у дорозі в один бік - приблизно 13 годин.

Маршрут міжнародного сполучення матиме стиковку на станції Унгени з можливістю зробити пересадку до станції Ясси (Румунія), де розташований міжнародний аеропорт.

ВІДЕО ДНЯ

На маршруті наразі курсує "Потяг до Перемоги", кожен із семи вагонів присвячено тимчасово окупованій (на момент старту проєкту два місяці тому) території України.

"Потяг до перемоги" подорожував регіонами України від Ужгорода до Харкова та від Києва до Одеси, а також став місцем спеціального брифінгу держсекретаря США Ентоні Блінкена

На честь відновлення залізничного сполучення між української та молдовської столицями на вокзалі Кишинева 6 листопада відбулася урочиста церемонія.

У заході взяли участь посол України Марко Шевченко, посол США Кент Логсдон; посол Румунії Крістіан-Леон Цуркану; генеральний директор міжнародного аеропорту Ясси Ромео Ватра та інші.

Керівник молдовської залізниці Олег Тофілат в своєму виступі на церемонії підкреслив, що перезапуск маршруту є важливим етапом розвитку всього регіонального сполучення. "Цей потяг забезпечить хороше сполучення з аеропортом, ми маємо намір спростити логістику до аеропорту, в Ясси та до Бухареста", - сказав він.