Українці бачать країну через 10 років у складі ЄС і процвітаючою

За результатами соціологічного опитування, 88% українців вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС і готові терпіти заради цього тимчасові фінансові труднощі.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 21-23 жовтня

Дослівно: "Респондентам під час інтерв’ю пропонувалося обрати, з яким із двох сценаріїв майбутнього України – оптимістичним чи песимістичним – вони згодні в більшій мірі...

88% українців вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС. При цьому серед них 63% повністю поділяють такий погляд, а скоріше погоджуються – 26%.

Натомість лише 5% респондентів мають песимістичні очікування, що через 10 років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей".

Деталі: Респондентам, які оптимістично бачать майбутнє України через 10 років, ставилося додаткове запитання, чи готові вони терпіти матеріальні труднощі протягом 3-5 років для досягнення в майбутньому позитивного результату.

Серед таких 96% українців відповіли, що готові терпіти матеріальні труднощі 3-5 років, якщо в результаті Україна стане процвітаючою країною і членом ЄС.

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Упродовж 21-23 жовтня 2022 року КМІС провів власне всеукраїнське опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Похибка не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Соціологам вдалося опитати 0,3% респондентів, що проживають в окупованих населених пунктах. Важливо зазначити, що хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо відрізнялися, але при цьому загальні тенденції були досить подібні. Тобто неможливість зараз опитати таких респондентів істотно не впливає на якість результатів.