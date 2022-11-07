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В Україну уже прибули ЗРК NASAMS і Aspide

Альона Мазуренко Понеділок, 7 листопада 2022, 12:59
NASAMS ФОТО: RAYTHEON

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Дивіться, хто приїхав! Зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide прибули в Україну.

Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим.

Ми продовжуватимемо збивати ворожі цілі, що атакують нас.

Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США".

Нагадаємо:

  • США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.
  • У листопаді стало відомо, що Іспанія передає Україні новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати і снаряди до них.

Теми: ППОУкраїнаСШАзброя
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