В Україну уже прибули ЗРК NASAMS і Aspide
Понеділок, 7 листопада 2022, 11:59
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова: "Дивіться, хто приїхав! Зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide прибули в Україну.
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Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим.
Ми продовжуватимемо збивати ворожі цілі, що атакують нас.
Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США".
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Look who’s here!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022
NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!
These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.
We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.
Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg
Нагадаємо:
- США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.
- У листопаді стало відомо, що Іспанія передає Україні новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати і снаряди до них.