В Україну уже прибули ЗРК NASAMS і Aspide

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Дивіться, хто приїхав! Зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide прибули в Україну.

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Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим.

Ми продовжуватимемо збивати ворожі цілі, що атакують нас.

Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США".

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Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

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