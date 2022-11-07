Кремль вирішив створити "загальнонаціональний код" і придумав образ майбутнього Росії

Начальник управління президента РФ із забезпечення діяльності Держради Олександр Харичев і троє провладних діячів опублікували наукову статтю про спільні цінності, які могли б об'єднати росіян, і образ майбутнього Росії.

Джерело: стаття "Сприйняття базових цінностей, чинників і структур соціально-історичного розвитку Росії (за матеріалами досліджень і апробації)", видання "Коммерсант"

Деталі: Співавторами Харичева, який курував багато виборчих кампаній останніх років, стали декан факультету політології Московського державного університету Андрій Шутов, голова департаменту зі взаємодії з регіонами в "Росатомі" Андрій Полоскін і заступниця виконавчого директора зі стратегії та прогнозування Експертного інституту соціальних досліджень Катерина Соколова.

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Стаття "Сприйняття базових цінностей, чинників і структур соціально-історичного розвитку Росії (за матеріалами досліджень та апробації)" вийшла в "Журналі політичних досліджень" у жовтні, а в її основу лягло дослідження, проведене навесні.

70 осіб узяли участь у фокус-групах і "мозкових штурмах" із 4 березня до 20 травня 2022 року: це були студенти Московського державного університету та Вищої школи економіки, а також викладачі, які брали участь у конференції в окупованому Севастополі. Їх запитували: що таке російська державність, що буде в країні за 10 років, яке майбутнє у росіян, що можна запропонувати світові та країні і "як зробити так, щоб майбутнє настало?".

Харичев і його колеги вважають, що результати дослідження дають змогу підвищити ефективність вироблення "національних стратегій у сфері формування громадянського суспільства, заснованого на єдиному розумінні базових конструктивних цінностей, максимально співзвучних особистому світогляду конкретного громадянина".

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Також вони вбачають перспективу створення "повноцінного інтеґрального "загальнонаціонального коду", сформованого з інтуїтивних архетипів та образів, що підсилюють традиційно сильні сторони російського суспільства, які можна описати як ієрархічну систему взаємопов'язаних образів і смислів".

Дослідники за підсумками дискусій сформували п'ятирівневий "пентабазис": людина – сім'я – суспільство – держава – країна. Для кожного рівня було сформовано ціннісні домінанти. Для країни – це патріотизм, для держави – довіра до інститутів влади, для сім'ї – народ Росії, для суспільства – злагода, для людини – творення.

Як ідеться у статті, було озвучено тезу, що європейське суспільство індивідуалістичне, а в росіян основна цінність – "сім'я + сім'я з друзями". Автори пропонують ціннісну домінанту: народ РФ – це "сім'я сімей".

За підсумками дискусій було запропоновано такі концепції:

Метафори образу майбутнього Росії: "держава – це роман" (його пишуть колективно громадяни-письменники, у нього є альтернативні кінцівки), "російське майбутнє – це друга частина "Мертвих душ", спалена Гоголем", "держава – Жар-птиця".

Концепції сучасної держави: "Батьківщина-Мати з лазерним мечем" (джерело гордості російського духу й орієнтир у майбутнє), "держава дружнього сервісу".

Месіанські концепції держави майбутнього: "Росія як "країна-пророк" (протистоїть Великому інквізитору), "Росія – світовий вартовий, "вартовий добра".

Ідеалістичні концепції держави майбутнього: "дивовижний град" (інклюзивність, співіснування, прийняття інших як рівних, "у жодному разі не плутати з терміном "толерантність"), "Пиріжок" (гармонійно поєднує в собі різне).

Механістичні концепції держави майбутнього: "калейдоскоп" (багатогранне майбутнє), "держава – магніт середнього розміру" (створює поле для певної спільноти".

"Учасники секції запропонували оптимістичний сценарій образу майбутнього в рамках процесу деглобалізації. Цей сценарій розглядають у разі настання глобального потепління, яке робить Росію одним із небагатьох на планеті місць проживання, де можливе збереження звичних стандартів споживання та комфорту", – йдеться в статті.

Учасники дослідження дійшли висновку, що людина в "Росії майбутнього" "горда за свою країну, впливова і затребувана, матеріально забезпечена, вільна в рамках певних правил співжиття".

На думку авторів статті, уявлення про самореалізацію в РФ сильно відрізняються від поширених у західному світі: "Самореалізація або призначення в російському випадку виводить те, що індивід робить внесок у розвиток країни. Етап капіталізації призначення при цьому необов'язковий".

На підставі дискусій автори статті також роблять висновок, що "уявлення про "велич Росії" це – не тільки ідеологічна, а й екзистенціальна категорія".