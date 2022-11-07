СБУ затримала блогера, який знімав відео прильотів по Запоріжжю і постачав ТГ-канал Шарія

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще одного ворожого поплічника у прифронтових районах півдня України.

Джерело: пресслужба СБУ



Деталі: За даними спецслужби, блогер із Запоріжжя викладав у мережу інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту, яку використовував ворог.

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Для цього він створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото- та відеоматеріали з власними коментарями і текстовим описом подій.За оперативними даними, відомості з інформресурсу "підхоплювали" представники спецслужб РФ для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів регіону.Крім того, "сюжети" блогера активно використовував прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій для наповнення власного Телеграм-каналу і проведення інформаційно-підривної діяльності проти України.З "перепощених" відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність Кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст.Також медіафайли блогера моніторили окупаційні угруповання РФ на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону.Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергового поширення інформації на користь країни-агресора. У затриманого виявили мобільний телефон із доказами злочинних дій.Наразі вирішується питання щодо притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.