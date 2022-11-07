У НАТО і ЄС обговорюють можливі переговори з РФ після звільнення Україною Херсона – ЗМІ

Закриті консультації між Вашингтоном і Брюсселем передбачаються короткострокове переговорне вікно з Росією, яке може виникнути після звільнення Україною Херсона.

Про це повідомляє італійська газета La Repubblica, пише "Європейська правда".

У розмовах, які циркулюють між лідерами НАТО та співрозмовниками з ЄС відштовхуються від припущення, що російські війська зараз перебувають під тиском.

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"Вони не здатні успішно реагувати на український наступ. Їх реакція зосереджена в оборонному ключі на руйнуванні інфраструктури - електрики, води, мостів, доріг, будівництві потрійної лінії окопів і використанні природних бар'єрів, таких як річка Дніпро. Мета - уповільнити просування українських військ. Херсон - це не просто місто: вирішальне для доступу до моря і фундаментальне для контролю над водними ресурсами і річковим транспортом. Відвоювати його означало б назавжди змінити напрямок конфлікту" - зазначає видання.

Саме тому зі США - через Брюссель - надходить меседж, який також є запрошенням для української влади: якщо і коли Херсон буде повернутий, тоді можна починати переговори. З позиції сили, а не слабкості.

Зазначається, що Білий дім вперше почав гіпотетично припускати конкретний шлях такого типу. Однак зараз, без Херсона, такий шлях неможливий.

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"Ще й тому, що починати переговори на цьому етапі означало б лише дати московській армії час на реорганізацію. Словом, спочатку треба закріпити деякі стратегічні наріжні камені" - зазначає видання.

Більше того, є два фундаментальних аспекти, на яких адміністрація США наголошує у щоденних обмінах думками з союзниками по НАТО. Перший стосується російської загрози застосування тактичних ядерних бомб. Хоча це вважається формою стримування, яка наразі не є активною, вона все ще залишається ризиком, якого слід уникати. Також тому, що в такому випадку не тільки майже неминуче буде широкомасштабна реакція із застосуванням звичайних озброєнь, але й стане важко стримати нервозність деяких союзників, таких як поляки, які зараз представляють партнера ЄС, найбільш близького до Вашингтона у військовому відношенні.

Інша проблема стосується відносин з Китаєм. "З втратою Херсона криза колишньої Червоної армії стане очевидною. На даний момент для Сполучених Штатів повна поразка Путіна матиме гірший результат: передача контролю над Росією Китаю. Це було б все одно, що кинутися з вогню в полум'я. Тому краще мати ворожого лідера, з синцями, але незалежного від Пекіна" - зазначає видання.

Нагадаємо, на думку німецького уряду, лише Україна може вирішувати, коли вона хоче вести мирні переговори з Росією.