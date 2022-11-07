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Пригожин має конфлікт з Шойгу і хоче його покарати – Спротив

Альона Мазуренко Понеділок, 7 листопада 2022, 15:55
коллаж ЦНС

Особистий "повар Путіна" і засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин посилює свої позиції в РФ та хоче покарати міністра оборони Росії Сергія Шойгу через поразки окупантів на полі бою в Україні. 

ДжерелоЦентр національного спротиву

Дослівно: "Відповідно до наявної інформації, у середовищі вищого військового керівництва РФ наростають суперечності.

Пригожин звинувачує у провалах Шойгу та Герасимова, а ті своєю чергою кивають на Путіна. Паралельно Кадиров та його польові командири формують на тимчасово окупованих територіях свою бізнес-мережу та отримують все більше влади.

За нашою інформацією, відбулась неофіційна зустріч Пригожина та глави адміністрації президента РФ Антона Вайно, на якій обговорювалися невдачі росіян в Україні.

Пригожин і далі наполягає на тому, що Шойгу має понести відповідальність. Та під час розмови учасники також озвучували думки про негативний вплив Путіна на перебіг війни, адже президент РФ в особистому порядку може змінити плани військових та втручатися в тактичний рівень планування".

Деталі: Спротив відзначає, що Росія стрімко втрачає особовий склад регулярних військ, але "кадировці" набувають все більшу вагу.

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Також стрімко розростається чисельність "ПВК Вагнера", бандформування Пригожина яке значною мірою укомплектоване із засуджених.

Якщо кілька років тому "ПВК Вагнера" виступала виключно як приватна компанія з надання послуг, то наразі Пригожин створює повноцінну армію, якою сам і керує.

Водночас, на тимчасово окупованих територіях півдня України більшу частину заведених військ складають мобілізовані.

Центр спротиву вважає, що деградація політичних еліт РФ призводить до повернення феодальних традицій в державному управлінні РФ.

Так, окремі політичні гравці в РФ посилюють свої власні позиції.

Теми: ПутінВагнерКадировРосія
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