Мешканців прикордоння Чернігівщини закликали виселитись вглиб України
Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус закликав мешканців прикордонних населених пунктів переїхати вглиб області, подалі від обстрілів окупантів.
Джерело: Чаус у Facebook
Пряма мова: "За минулий тиждень на територію області зафіксовано 234 "приходи". Для порівняння тижнем раніше – 87.
Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території.
Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі.
Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА. Там допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом".
Деталі: На днях Чернігівщина очікує чергову партію допомоги від міжнародних партнерів для водолазно-рятувальної станції.
Чаус повідомив, що в область прибула перша фура з будматеріалами у рамках співпраці з Францією. У дорозі – генератори, ноутбуки та інше.
Також 2080 з понад 3 тисяч рукавів для зберігання зерна надійшло до області. Значна частина вже роздана аграріям.