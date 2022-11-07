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Мешканців прикордоння Чернігівщини закликали виселитись вглиб України

Альона Мазуренко Понеділок, 7 листопада 2022, 16:25
Мешканців прикордоння Чернігівщини закликали виселитись вглиб України
фото: ФБ Чауса

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус закликав мешканців прикордонних населених пунктів переїхати вглиб області, подалі від обстрілів окупантів.

Джерело: Чаус у Facebook

Пряма мова: "За минулий тиждень на територію області зафіксовано 234 "приходи". Для порівняння тижнем раніше – 87.

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Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території.

Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі.

Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА. Там допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом".

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Деталі: На днях Чернігівщина очікує чергову партію допомоги від міжнародних партнерів для водолазно-рятувальної станції.

Чаус повідомив, що в область прибула перша фура з будматеріалами у рамках співпраці з Францією. У дорозі – генератори, ноутбуки та інше.

Також 2080 з понад 3 тисяч рукавів для зберігання зерна надійшло до області. Значна частина вже роздана аграріям.

Теми: Чернігівська областьобстріл
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