Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мешканців прикордоння Чернігівщини закликали виселитись вглиб України

Альона Мазуренко Понеділок, 7 листопада 2022, 17:25
фото: ФБ Чауса

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус закликав мешканців прикордонних населених пунктів переїхати вглиб області, подалі від обстрілів окупантів.

Джерело: Чаус у Facebook

Пряма мова: "За минулий тиждень на територію області зафіксовано 234 "приходи". Для порівняння тижнем раніше – 87.

Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території.

Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі.

Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА. Там допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом".

Деталі: На днях Чернігівщина очікує чергову партію допомоги від міжнародних партнерів для водолазно-рятувальної станції.

ВІДЕО ДНЯ

Чаус повідомив, що в область прибула перша фура з будматеріалами у рамках співпраці з Францією. У дорозі – генератори, ноутбуки та інше.

Також 2080 з понад 3 тисяч рукавів для зберігання зерна надійшло до області. Значна частина вже роздана аграріям.

Теми: Чернігівська областьобстріл
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Макрон: Говорити з РФ доведеться, коли і як - вирішить Київ

Трамп анонсував "дуже велику заяву"

ISW повідомив, від кого залежний Путін

"Антонов" уточнив інформацію про будівництво другої "Мрії"

"Не виключаю інших подібних рішень": Зеленський пояснив "націоналізацію" п’яти компаній

Маск агітує голосувати за республіканців

Усі новини...
Чернігівська область
Окупанти обстріляли Чернігівщину – 21 приход
Зеленський і Штайнмаєр домовилися про підтримку партнерства міст і патронат над Чернігівщиною
У Чернігові вибух від "Шахеда", над Кіптями збили дві російські ракети
Останні новини
11:18
McDonald's відкрив ресторан у Києві на Лук’янівці: адреса
11:05
Під Києвом у вівторок буде чутно вибухи – ОВА
11:03
НАБУ та САП завершили розслідувати справу щодо голови Рахункової палати Пацкана
11:02
Як родичам зниклих безвісти отримати пенсію та пільги – пояснює Мінреінтеграції
10:50
Україна подала 40 заявок на грантову екологічну програму ЄС LIFE: який бюджет
10:38
Як херсонська тероборона билася у Бузковому парку в перші дні повномасштабної війни
10:34
Макрон: Говорити з РФ доведеться, коли і як - вирішить Київ
10:32
Китай став найбільшим торговельним партнером РФ на тлі західних санкцій
10:26
Житель Миколаєва планував навести російські ракети по будівлі СБУ – спецслужба
10:22
В російські школи планують повернути 140 годин військової підготовки
Усі новини...