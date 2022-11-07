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Нацгвардійці представили своє ноу-хау для знищення ворожих дронів

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 листопада 2022, 16:29
Нацгвардійці представили своє ноу-хау для знищення ворожих дронів
фото НГУ

Миколаївські нацгвардійці створили установку з кулеметами ПКТ для знищення безпілотників противника.

Джерело: пресслужба НГУ

Деталі: Для мобільності установку встановили на пікапі. Зазначається, що з неї вже збили три дрони Shached-136.

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Роз'яснюється, що чимала частина бронетехніки, яку зараз використовують в ході бойових дій в Україні, оснащена 7,62-мм танковими кулеметами чи іншими крупнокаліберним кулеметами.

Кулемет ПКТ у танковій версії використовує електроспуск, у нього немає сошок та пістолетної рукоятки з прикладом.

Тому, нацгвардійці для ведення вогню додали спусковий механізм на саму установку, яка активує відразу два кулемети.

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Також у майстерні Нацгвардії додали зенітний приціл.

 

Теми: Нацгвардіявійна
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