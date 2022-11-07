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Підірвані дамби, вигорілі сотні км лісів: військові показали звільнену від окупантів Харківщину

Роман ПетренкоПонеділок, 7 листопада 2022, 17:07
Підірвані дамби, вигорілі сотні км лісів: військові показали звільнену від окупантів Харківщину
скріншот

Військові Збройних сил показали, що залишив після себе "рускій мір" у Харківській області.

Джерело: Сили тероборони ЗСУ

Деталі: На відео військові показали звільнені від росіян території Слобожанщини.

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Дослівно: "Так зараз виглядає Оскільське водосховище на Харківщині. Тікаючи від Збройних сил України, росіяни підірвали шлюзи на дамбі.

Вигорілі сотні квадратних кілометрів лісу, спалена бронетехніка. Це те, що залишив після себе "рускій мір".

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Теми: Харківська областьЗбройні силидеокупація
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