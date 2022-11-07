Республіканці не відкидають оголошення імпічменту Байдену в разі перемоги на проміжних виборах

У разі перемоги на проміжних виборах у вівторок і здобуття контролю над Сенатом Республіканська партія США може оголосити імпічмент президенту Джо Байдену.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю CNN заявив лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті.

"Ми ніколи не будемо використовувати імпічмент із політичною метою. Це не означає, що в разі, якщо виникне відповідна ситуація, це не буде використане в інший час", – зазначив він.

Маккарті не уточнив, якими можуть бути умови оголошення імпічменту Байдену в такому разі. Водночас він наголосив на необхідності розслідувати обставини виведення військ США з Афганістану, походження пандемії коронавірусу та регулювання засідань батьківських і шкільних рад.

Лідер республіканців у Палаті представників також запевнив, що підтримує надання допомоги Україні для протистояння Росії.

"Я дуже підтримую Україну. Гадаю, в подальшому потрібен механізм підзвітності… Завжди потрібно не просто давати карт-бланш, а впевнюватися, що ресурси йдуть туди, де їх потребують. І також забезпечити Конгресу й зокрема Сенату можливість відкрито це обговорювати", – сказав він.

Попереднику Байдена на посаді, республіканцю Дональду Трампу двічі оголошували імпічмент у Палаті представників, але в Сенаті не вистачало голосів, аби визнати його винним.

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Республіканська партія США вже не вперше говорить про можливість імпічменту Байдена. Та досі обидві палати Конгресу контролювалися демократами, тож такий сценарій був неможливий. Це може змінитися після так званих проміжних виборів 8 листопада, коли переобирається вся Палата представників і третина Сенату.

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