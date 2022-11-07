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"Кухар Путіна" непрямо визнав втручання у вибори у США

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 18:34

Російський олігарх Євгеній Пригожин, наближений до Владіміра Путіна, прокоментував звинувачення про причетність до втручання у вибори у США, де фактично визнав, що стоїть за такою діяльністю.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідь Пригожина від імені його компанії "Конкорд" опублікував пов’язаний із ним портал Russia News.

"Я вам відповім дуже тонко, делікатно і прошу вибачення, допущу певну двозначність. Панове, ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися. Акуратно, точно, хірургічно і по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо одразу обидві нирки і печінку", – цитується відповідь "Конкорду".

Низка західних ЗМІ, які звернули увагу на новину (зокрема "Голос Америки""Радіо Свобода" і Spiegel), роблять висновок, що Пригожин фактично визнав втручання в американські вибори.

Євгеній Пригожин – російський олігарх, відомий як власник групи компаній "Конкорд". Компанії відомі як переможці тендерів на забезпечення харчування державних і військових структур Росії, через що Пригожин отримав неформальне прізвисько "кухар Путіна". "Конкорд" фінансувала діяльність "Агентства інтернет-досліджень".

Пригожин також вважається менеджером і фінансистом ПВК "Вагнера", яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в зарубіжних країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік. Відомі факти участі "вагнерівців" у нинішній повномасштабній війні Росії в Україні.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні видав ордер на арешт Пригожина після того, як йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США. У лютому 2021 року Федеральне бюро розслідувань США оголосило Пригожина в розшук.

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Міністерство фінансів США у вересні 2020-го запровадило санкції проти кількох росіян і російських компаній з мережі Пригожина.

Теми: СШАвибориВагнерРосія
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