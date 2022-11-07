Глава УГКЦ привіз Папі Римському частину російської міни

7 листопада вранці очільник Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся Папою Франциском у Ватикані, якому вручив фрагмент російської міни.

Джерело: сайт УГКЦ

Деталі: Папа Франциск під час розмови висловив свою близькість до "багатостраждального українського народу" та запевнив, що є поруч з українським народом у молитві та конкретних діях.

На завершення аудієнції Блаженніший Святослав подарував Святішому Отцеві символічний подарунок – фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені.

Пряма мова Блаженнішого Святослава: "Війна в Україні є виразно колоніальною і пропозиції миру, котрі надходять до нас з Росії, — це ніщо інше, як пацифікація колонії. За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури і в тому числі церкви.

Вони несуть в собі заперечення самого права на існування української держави, визнаної міжнародною спільнотою з її суверенітетом та територіальною цілісністю".

фрагмент російської міни