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Україна отримала першу партію генераторів з Литви

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 19:18

До України прибула перша партія з 13 генераторів, кошти на які збирали в Литві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook написало посольство України в Литві.

Генератори були придбані в Литві за кошти, зібрані в межах ініційованої дипмісією кампанії AŠ ESU UKRAINA.

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"Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Кожен внесок – це справді теплі обійми для українців", – зазначає посольство.

 
 

Нагадаємо, 20 жовтня Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням після ударів РФ.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ веде діалог з партнерами про допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів і домовленості є вже з 12 країнами.

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Теми: Литваелектроенергіяенергетика
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