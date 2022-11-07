Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна отримала першу партію генераторів з Литви

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 20:18

До України прибула перша партія з 13 генераторів, кошти на які збирали в Литві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook написало посольство України в Литві.

Генератори були придбані в Литві за кошти, зібрані в межах ініційованої дипмісією кампанії AŠ ESU UKRAINA.

"Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Кожен внесок – це справді теплі обійми для українців", – зазначає посольство.

 
 

Нагадаємо, 20 жовтня Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням після ударів РФ.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ веде діалог з партнерами про допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів і домовленості є вже з 12 країнами.

Теми: Литваелектроенергіяенергетика
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію - законопроєкт

Зеленський візьме участь у саміті G20

Макрон: Говорити з РФ доведеться, коли і як - вирішить Київ

Трамп анонсував "дуже велику заяву"

ISW повідомив, від кого залежний Путін

"Антонов" уточнив інформацію про будівництво другої "Мрії"

Усі новини...
Литва
У Литві вважають, що РФ прагне позбавити суверенітету держави Центральної Європи
Глава МЗС Литви закликав світ забезпечити експорт зерна з України попри шантаж РФ
Литва відправила в Україну 7 броньованих позашляховиків та іншу техніку
Останні новини
14:09
У Саакашвілі може бути туберкульоз і деменція, можливо ще 30 хвороб - адвокат
13:59
"Не читав Достоєвського, але хоче блиснути ерудицією": реакції українців на слова Папи про росіян
13:42
документ"Ніяких мобіків і хлопків": у Росії видали нові методички, як підтримувати мобілізацію
13:39
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію - законопроєкт
13:09
Путін може приєднатися до саміту G20 віртуально – Reuters
13:07
Резніков потролив Небензю: "Мобілізуємо 300 тисяч комарів"
13:00
Генсек НАТО здійснить візит до Британії та відвідає навчання українських військових
12:56
Британія і США підготували велику газову угоду - ЗМІ
12:55
відеоНа Одеське узбережжя винесло якірну міну
12:42
Курс валют на 8 листопада: євро подорожчало та перетнуло знакову позначку
Усі новини...