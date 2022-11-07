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6500$ за виїзд до Румунії: поліція затримала переправника ухилянтів

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 листопада 2022, 20:49
Затримання, фото поліція

Буковинська поліція затримала "на гарячому" жителя Чернівецького району, який намагався за 6500$ вивезти двох військовозобов'язаних до Румунії.

Джерело: пресслужба Нацполіції, пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: За інформацією поліції, 49-річний житель Чернівецького району підшукав двох чоловіків, які хотіли покинути територію України, щоб уникнути призову за мобілізацією. За свої "послуги" він отримав 3 і 3,5 тисячі доларів США.

Буковинець повіз чоловіків у своєму "Mercedes-Benz" на Вижниччину до кордону з Румунією та провів інструктаж. Коли автомобіль рухався в напрямку села Селятин, поліцейські  зупинили його і затримали.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд арештував порушника та надав можливість внесення застави у розмірі 350 тисяч гривень.

Затриманому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теми: призовЧернівецька областьполіція
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