Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

6500$ за виїзд до Румунії: поліція затримала переправника ухилянтів

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 листопада 2022, 19:49
6500$ за виїзд до Румунії: поліція затримала переправника ухилянтів
Затримання, фото поліція

Буковинська поліція затримала "на гарячому" жителя Чернівецького району, який намагався за 6500$ вивезти двох військовозобов'язаних до Румунії.

Джерело: пресслужба Нацполіції, пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: За інформацією поліції, 49-річний житель Чернівецького району підшукав двох чоловіків, які хотіли покинути територію України, щоб уникнути призову за мобілізацією. За свої "послуги" він отримав 3 і 3,5 тисячі доларів США.

Реклама:

Буковинець повіз чоловіків у своєму "Mercedes-Benz" на Вижниччину до кордону з Румунією та провів інструктаж. Коли автомобіль рухався в напрямку села Селятин, поліцейські  зупинили його і затримали.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд арештував порушника та надав можливість внесення застави у розмірі 350 тисяч гривень.

Затриманому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: призовЧернівецька областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
призов
Затримали посадовця КМВА: за $10 тисяч підробляв документи для виїзду чоловіків за кордон
Фінляндія очікує більшої кількості втікачів із Росії: там посилили закони про призов
Деякі норвезькі призовники служитимуть на три місяці довше
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: