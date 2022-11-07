У Росії скорочується кількість прихильників війни – ЗМІ
Згідно з опитуваннями, в Росії скоротилася кількість прихильників продовження військових дій в Україні з 25% до 16%.
Джерело: "Медуза" з посиланням на видання, у яких є результати опитувань "російських незалежних проектів"
Деталі: Зазначається, що, згідно з соціологією, пік підтримки військових дій припав на березень - квітень 2022 року, а до осені почав плавно знижуватися.
За результатами вересневого опитування Russian Field, у Росії значно зменшилася "партія війни" (з 25% до 16%) і трохи збільшилася "партія миру" (з 23% до 27%).
Зазначається, що найбільш критично до війни ставляться жінки, молодь і люди з низьким рівнем доходу.
Також більшість росіян заявили, що довіряють керівництву країни і готові його підтримати як у новому наступі, так і в припиненні військових дій.
За даними Russian Field, серед тих, хто підтримує вторгнення, тільки половина вважає, що війна була необхідна.