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У Росії скорочується кількість прихильників війни – ЗМІ

Роман ПетренкоПонеділок, 7 листопада 2022, 21:11
фото тасс

Згідно з опитуваннями, в Росії скоротилася кількість прихильників продовження військових дій в Україні з 25% до 16%.

Джерело: "Медуза" з посиланням на видання, у яких є результати опитувань "російських незалежних проектів"

Деталі: Зазначається, що, згідно з соціологією, пік підтримки військових дій припав на березень - квітень 2022 року, а до осені почав плавно знижуватися.

За результатами вересневого опитування Russian Field, у Росії значно зменшилася "партія війни" (з 25% до 16%) і трохи збільшилася "партія миру" (з 23% до 27%).

Зазначається, що найбільш критично до війни ставляться жінки, молодь і люди з низьким рівнем доходу.

Також більшість росіян заявили, що довіряють керівництву країни і готові його підтримати як у новому наступі, так і в припиненні військових дій. 

За даними Russian Field, серед тих, хто підтримує вторгнення, тільки половина вважає, що війна була необхідна.

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Теми: Росіясоціологіявійна
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