На Харківщині на міні підірвався сапер – потребує допомоги

7 листопада під час розмінування території у Харківській області підірвався сапер, він перебуває в лікарні і потребує допомоги.

Джерело: пресслужба Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Дослівно: "Під час виконання робіт з розмінування території Харківщини, стався підрив в наслідок якого постраждав наш колега, начальник відділення піротехнічних робіт лейтенант служби цивільного захисту Сергій Молчанов".

Деталі: Сапер отримав вибухово-осколкове поранення, внаслідок чого сталася травматична ампутація правої стопи. Також є осколкове поранення м'яких тканин правого плеча та голови. Чоловік перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування опублікував реквізити банківської картки сапера.