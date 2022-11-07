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На Харківщині на міні підірвався сапер – потребує допомоги

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 листопада 2022, 20:48
На Харківщині на міні підірвався сапер – потребує допомоги
Сапер Сергій Молчанов

7 листопада під час розмінування території у Харківській області підірвався сапер, він перебуває в лікарні і потребує допомоги. 

Джерело: пресслужба Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування 

Дослівно: "Під час виконання робіт з розмінування території Харківщини, стався підрив в наслідок якого постраждав наш колега, начальник відділення піротехнічних робіт лейтенант служби цивільного захисту Сергій Молчанов".

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Деталі: Сапер отримав вибухово-осколкове поранення, внаслідок чого сталася травматична ампутація правої стопи. Також є осколкове поранення м'яких тканин правого плеча та голови. Чоловік перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. 

Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування опублікував реквізити банківської картки сапера.

 

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Теми: розмінуванняХарківська область
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