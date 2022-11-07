Маск агітує голосувати за республіканців

Власник Tesla, Twitter і SpaceX Ілон Маск закликав американців голосувати на проміжних виборах до Конгресу за республіканців.

Джерело: Маск у Twitter

Деталі: За словами Маска, переконані демократи і республіканці "ніколи не голосуватимуть за суперників", тому "незалежні виборці вирішують, хто головний".

Він порадив цим незалежним виборцям голосувати за республіканців.

Пряма мова Маска: "Розділена влада не дає партіям впадати в крайнощі, тому я рекомендую голосувати за республіканський Конгрес, враховуючи, що президентом буде демократ.

Довідка: Вибори до Конгресу США відбудуться завтра, 8 листопада.

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