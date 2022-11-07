В Україні загинув американець, що воював в Інтернаціональному легіоні

Під час бойових дій на сході України загинув громадянин США Тімоті Гріффін, що воював у складі Інтернаціонального легіону.

Цю інформацію NBC News підтвердила речниця легіону, повідомляє "Європейська правда".

Гріффін брав участь у контрнаступі України на східному фронті. Під час операції його підрозділ потрапив під обстріл, і чоловік "загинув в бою".

"Ми підтримуємо зв'язок з родиною (Гріффіна), і Міжнародний легіон та Збройні сили України займаються процесом репатріації спільно з родиною, виконуючи їхні побажання та вказівки", – сказала речниця Інтернаціонального легіону.

У легіоні відмовилися надати більш детальну інформацію про Гріффіна, посилаючись на міркування оперативної безпеки та конфіденційності. Але двоє людей на умовах анонімності сказали NBC News, що чоловік був родом зі штату Нью-Йорк і воював у Харківській області.

У понеділок увечері інформацію про смерть американця в Україні підтвердив Державний департамент США. Там, однак, відмовилися називати ім’я загиблого, лише зазначили, що перебувають на зв’язку з його родиною.

За різними підрахунками, Гріффін став шостим або восьмим громадянином США, який загинув від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні.