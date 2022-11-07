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"Не виключаю інших подібних рішень": Зеленський пояснив "націоналізацію" п’яти компаній

Роман ПетренкоПонеділок, 7 листопада 2022, 22:06
Не виключаю інших подібних рішень: Зеленський пояснив націоналізацію п’яти компаній
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський розповів про перехід у власність держави активів АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" і додав, що в майбутньому подібні рішення можуть повторитися.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні було оголошене рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було проголошене на Ставці Верховного головнокомандувача.

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П’ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу.

Деякі з них майже не працювали – тепер працюватимуть всі на оборону.

Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, роботи на відновлення нашої інфраструктури — комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління.

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Я не виключаю інших подібних рішень".

Нагадаємо: НКЦПФР ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.

Теми: ЗеленськийУкрнафтавійна
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