Поліція Німеччини конфіскувала 30 дорогих картин після обшуків на яхті Усманова

Слідчі Федерального управління кримінальної поліції Німеччини після обшуків на яхті Dilibar підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова конфіскували 30 картин загальною вартістю, за попередніми даними, п’ять мільйонів євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в спільному розслідуванні NDR, WDR та Suddeutsche Zeitung.

Картини, як стверджується, перебували на яхті та, очевидно, були збережені, коли судно прибуло в порт Гамбурга на капітальний ремонт наприкінці 2021 року. Серед картин – робота французько-російського експресіоніста Марка Шагала.

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Відповідаючи на запитання, представник Усманова заявив, що предмети мистецтва, про які йдеться, нібито не належать олігарху, тому про них німецьким органам влади не потрібно було повідомляти.

Як відомо, прокуратура Мюнхена веде розслідування щодо Усманова за підозрою в ухиленні від сплати податків, припускаючи, що мільярдер, який перебуває під санкціями ЄС, був зобов'язаний сплачувати податки в Німеччині.

Генеральна прокуратура Франкфурта-на-Майні також проводить розслідування за підозрою у відмиванні коштів.

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У вересні німецькі слідчі провели обшуки на віллах Усманова на озері Тегернзеє та вилучили документи. Пізніше німецькі правоохоронці провели обшук на одній з найбільших мегаяхт у світі Dilbar, яка належить Усманову (сам він це заперечує).

Алішер Усманов потрапив під санкції у лютому, одразу після початку повномасштабної війни РФ проти України.