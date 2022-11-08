На півдні авіація вдарила по опорних пунктах і системах ППО ворога – командування

Українська авіація завдала 8 ударів по опорних пунктах, системах протиповітряної оборони і скупченню ворожої техніки у трьох районах.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Окупанти примусово вивезли з Херсонської області на територію Росії близько сотні дітей з інвалідністю з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах.

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До примусової "евакуації" у Московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розміщують свій особовий склад.

Окупаційна влада створює неприйнятні для проживання умови місцевим мешканцям, відключає електро- і водопостачання, а також зв’язок.

Рашисти не припиняють мародерство, вантажівками вивозять матеріальні цінності, продукти харчування та засоби пересування на територію Російської Федерації".

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Деталі: Авіацією ЗСУ ворогу завдано 8 ударів, 2 з яких по опорних пунктах, 4 – по системах протиповітряної оборони та 2 – по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають 32 загарбники, зенітно-ракетний комплекс "Стріла", танк, 2 гармати-гаубиці, 8 одиниць автобронетехніки та склад боєприпасів у Бериславському районі.

Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на неділю в Голій Пристані було знищено суттєві запаси палива окупантів.

За повідомленням військових, з метою уточнення положення ЗСУ та корегування вогню артилерії зафіксовано політ близько пів сотні ворожих БпЛА.

На Миколаївщині, вишукуючи системи протиповітряної оборони, ворог завдав ураження ракетою класу "повітря – земля" Х-31 з літака Су-35 по території Баштанського району. Обійшлося без людських втрат.

По Куцурубській громаді Миколаївської області ворог гатив з "Градів", теж без людських втрат.

Протягом дня тривали атаки по нещодавно вивільнених територіях Херсонщини. 4 авіаудари завдано ворогом тільки в район Нової Кам’янки. По Золотій Балці було спрямовано зенітні ракети С-300, пошкоджено будівлю школи. Люди не постраждали.

По інших населених пунктах вивільненої Херсонщини ворог спрямував ударні безпілотники типу "Ланцет". В Нововоскресенському – влучання сталося по відкритій поверхні. Без людських втрат. А в Червоному дрон-камікадзе був збитий на підльоті до цілі.

Двічі за день ворог застосував реактивні системи залпового вогню "Ураган" по Нікопольському району. У двох громадах – Мирівській і Марганецькій – зафіксовано влучання у приватний сектор із пошкодженням обійсть, обійшлося без постраждалих.

У Чорному морі на чергуванні – 7 кораблів флоту противника, які маневрують поблизу узбережжя Криму. Серед них 1 ВДК, ракетоносіїв знов не виявлено.