CША негласно закликають банки до співпраці з російськими компаніями – ЗМІ
Мінфін Сполучених Штатів і Держдепартамент негласно закликали великі американські банки, незважаючи на санкції, надавати послуги деякими російськими компаніям.
Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела
Деталі: Як пише видання, йдеться про банки Citigroup і JPMorgan.
Bloomberg пише, що йдеться про базові послуги, такі як розрахунки в доларах США, платіжні перекази і торгове фінансування для деяких російських компаній. У цей перелік, зокрема, входять "Газпром", ПАТ "Уралкалій" і "ФосАгро".
"Очікується, що банки будуть забезпечувати дотримання обмежень, відмовляючи в обслуговуванні банкам, фізичним та юридичним особам, що потрапили під санкції, і можуть бути покарані багатомільярдними штрафами за їх невиконання", – ідеться у публікації.
Видання також додає, що Мінфін США має роз’яснення для банківської галузі про те, що обмежувальні заходи не торкаються сфер гуманітарної допомоги та сільського господарства.