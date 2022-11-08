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ISW повідомив, від кого залежний Путін

Ольга Глущенко Вівторок, 8 листопада 2022, 05:35
Фото: РИА Новости

Інститут вивчення війни (ISW) назвав президента Росії Володимира Путіна залежним від сил фінансиста групи "Вагнер" Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Інформація про широкомасштабні провали російського військового керівництва набуває соціальної динаміки.

Російські блогери заявили, що жінки, імовірно, родички військових РФ та мобілізованих, привертають увагу до провального стану війни.

З початку часткової мобілізації наприкінці вересня ISW спостерігав численні випадки, коли дружини і матері російських військовослужбовців виступали на захист своїх родичів, які служать в армії, звертаючись до місцевих чиновників і відомих російських блогерів.

За висновками, неспроможність Міноборони РФ належним чином вирішити ці системні проблеми та їхні першопричини, ймовірно, посилюватиме соціальну напругу протягом усієї війни.

Фракція російських провоєнних силовиків збільшує свій вплив частково для просування особистих інтересів в Росії та окупованій Україні, а не виключно для перемоги у війні.

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Фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин підтвердив 6 листопада, що "Вагнер" відкриває в Курській і Бєлгородській областях навчальні та управлінські центри для народних ополченців, які будуть функціонувати поза межами Збройних сил Росії.

Інший член партії "силовиків", чеченський лідер Рамзан Кадиров, як повідомляється, також намагається забезпечити собі бізнес-можливості на тлі російського вторгнення в Україну.

Український центр опору зазначає, що Кадиров і його польові командири розширюють бізнес-мережі на окупованих територіях.

Як зазначають аналітики, і Пригожин, і Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії через залежність Путіна від їхніх сил в Україні.

Російські журналісти часто запитують Пригожина про його амбіції щодо Кремля, які, незважаючи на його неодноразові заперечення, свідчать про те, що він створив у суспільстві уявлення про його можливий прихід до влади.

Такі дискусії розходяться з десятилітніми позиціонуваннями Путіна як єдиного лідера для Росії.

Також інститут звертає увагу на те, що російські війська значно виснажили свій арсенал високоточних систем озброєнь і зазнали значних втрат в авіації і, ймовірно, будуть намагатися підтримувати нинішній темп ударів по українській критичній інфраструктурі.

Крім того, за даними експертів, російська окупаційна влада, ймовірно, розпочинає новий етап так званої "евакуації" з Херсонської області.

Теми: ПутінвійнаКадировВагнер
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