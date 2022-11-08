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Трамп анонсував "дуже велику заяву"

Ольга Глущенко Вівторок, 8 листопада 2022, 05:14
Трамп анонсував дуже велику заяву
Дональд Трамп, фото из архива Белого дома

Дональд Трамп анонсував, що 15 листопада зробить "дуже велику заяву", очікується, що колишній президент знову вступить у президентські перегони 2024 року.

Джерело: AFP/France24

Деталі: Трамп, який так і не прийняв свого програшу з переобрання президентом у 2020 році, протягом декількох місяців натякав, що він готовий знову вступити в боротьбу.

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"Щоб не відволікати увагу від завтрашніх дуже важливих, навіть критично важливих виборів... Я збираюся зробити дуже важливу заяву у вівторок, 15 листопада, в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида", - сказав він в Огайо.

Як зазначає AFP, ця заява була найбільш близькою до підтвердження наміру республіканця балотуватися на пост президента, зважаючи на його повідомлення минулого тижня про те, що він "дуже, дуже, дуже ймовірно, зробить це знову".

Теми: ТрампвибориСША
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