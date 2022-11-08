Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп анонсував "дуже велику заяву"

Ольга Глущенко Вівторок, 8 листопада 2022, 06:14
Дональд Трамп, фото из архива Белого дома

Дональд Трамп анонсував, що 15 листопада зробить "дуже велику заяву", очікується, що колишній президент знову вступить у президентські перегони 2024 року.

Джерело: AFP/France24

Деталі: Трамп, який так і не прийняв свого програшу з переобрання президентом у 2020 році, протягом декількох місяців натякав, що він готовий знову вступити в боротьбу.

"Щоб не відволікати увагу від завтрашніх дуже важливих, навіть критично важливих виборів... Я збираюся зробити дуже важливу заяву у вівторок, 15 листопада, в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида", - сказав він в Огайо.

Як зазначає AFP, ця заява була найбільш близькою до підтвердження наміру республіканця балотуватися на пост президента, зважаючи на його повідомлення минулого тижня про те, що він "дуже, дуже, дуже ймовірно, зробить це знову".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ТрампвибориСША
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені – Зеленський

Російських боксерів вигнали зі світових рейтингів

фото, відеоШон Пенн залишив свій "Оскар" в Україні до перемоги

Уряд скасовує податки на імпорт генераторів та акумуляторів

відеоШойгу приїхав в Україну і "проінспектував" Суровікіна

Пам’ятник Катерині ІІ демонтують найближчим часом – ОВА

Усі новини...
Трамп
Маск агітує голосувати за республіканців
"Готуйтеся": Трамп націлився на вибори президента США 2024 року
Трамп зрадів, що Маск купив Twitter
Останні новини
00:24
Росіяни вдень і ввечері гатили по Нікополю з "Урагану" – Вілкул
23:44
Генасамблея ООН наступного тижня розгляне питання компенсації Україні збитків від війни
23:23
Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені – Зеленський
22:57
РНБО: Кремль маніпулює заявами про відсутність "попередніх вимог" для переговорів
22:52
Російських боксерів вигнали зі світових рейтингів
22:19
Росіяни скинули з безпілотника вибухівку на село в Сумській області – ОВА
22:03
США і Росія готуються відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю – ЗМІ
21:51
фото, відеоПартизани спалили церкву з окупантами біля Мелітополя – мер
21:42
У Пентагоні досі не мають доказів того, що Іран передасть РФ балістичні ракети
21:31
"По лезу, але проходимо": 8 листопада обійшлося без аварійних відключень світла
Усі новини...