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Росіяни вдарили з "Градів" по Нікополю: понівечено десятки будинків

Ольга Глущенко Вівторок, 8 листопада 2022, 07:33
фото: ТГ Резніченка

Голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив, що вночі 8 листопада росіяни вдарили з "Градів" по Марганецькій та Нікопольській громадах.

Джерело: Резніченко у Телеграм

Дослівно: "Росіяни поцілили з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах – Марганецькій та Нікопольській.

Минулося без постраждалих".

Деталі: Резніченко уточнив, що у Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.

 
 

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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