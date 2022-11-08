Росіяни вдарили з "Градів" по Нікополю: понівечено десятки будинків
Вівторок, 8 листопада 2022, 06:33
Голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив, що вночі 8 листопада росіяни вдарили з "Градів" по Марганецькій та Нікопольській громадах.
Джерело: Резніченко у Телеграм
Дослівно: "Росіяни поцілили з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах – Марганецькій та Нікопольській.
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Минулося без постраждалих".
Деталі: Резніченко уточнив, що у Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.
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