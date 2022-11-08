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Білорусь разом з Росією формує угруповання військ – Генштаб

Ольга Глущенко Вівторок, 8 листопада 2022, 07:42
Білоруські солдати. Фото з Telegram БелТА

У Білорусі спільно з росіянами триває формування угруповання військ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи РФ інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь".

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Теми: БілорусьРосіявійна
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