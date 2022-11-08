Білорусь разом з Росією формує угруповання військ – Генштаб
Вівторок, 8 листопада 2022, 07:42
У Білорусі спільно з росіянами триває формування угруповання військ.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи РФ інфраструктуру, територію та повітряний простір.
Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь".
ВІДЕО ДНЯ