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Білорусь разом з Росією формує угруповання військ – Генштаб

Ольга Глущенко Вівторок, 8 листопада 2022, 06:42
Білорусь разом з Росією формує угруповання військ – Генштаб
Білоруські солдати. Фото з Telegram БелТА

У Білорусі спільно з росіянами триває формування угруповання військ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

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Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи РФ інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь".

Теми: БілорусьРосіявійна
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