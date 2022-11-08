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Прессекретар президента Чехії одружився з українкою, яку прийняв як біженку

"Європейська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 09:03

Прессекретар президента Чехії Їржі Овчачек одружився минулого тижня з українкою.

Про це з посиланням на два незалежні джерела повідомив чеський таблоїд "Blesk", пише "Європейська правда".

43-річний Овчачек одружився в п'ятницю і наразі проводить медовий місяць у Чехії. За даними видання, він зійшовся зі своєю обраницею навесні.

Дружина Овчачека родом з України, і вони познайомилися, коли він запропонував їй житло в рамках допомоги біженцям. Також повідомляється, що в неї є син дошкільного віку.

Овчачек є прессекретарем президента Чехії Мілоша Земана з 2013 року.

Нагадаємо, Земан, якого до війни вважали одним із найбільших друзів Кремля в ЄС, у серпні стверджував що Росія нічого не отримала і втратила практично все, напавши на Україну.

Земан також підтримав подальше постачання зброї в Україну та участь навчання українських солдатів.

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Теми: Чехіябіженці
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