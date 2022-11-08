Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прессекретар президента Чехії одружився з українкою, яку прийняв як біженку

"Європейська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 08:03

Прессекретар президента Чехії Їржі Овчачек одружився минулого тижня з українкою.

Про це з посиланням на два незалежні джерела повідомив чеський таблоїд "Blesk", пише "Європейська правда".

43-річний Овчачек одружився в п'ятницю і наразі проводить медовий місяць у Чехії. За даними видання, він зійшовся зі своєю обраницею навесні.

Реклама:

Дружина Овчачека родом з України, і вони познайомилися, коли він запропонував їй житло в рамках допомоги біженцям. Також повідомляється, що в неї є син дошкільного віку.

Овчачек є прессекретарем президента Чехії Мілоша Земана з 2013 року.

Нагадаємо, Земан, якого до війни вважали одним із найбільших друзів Кремля в ЄС, у серпні стверджував що Росія нічого не отримала і втратила практично все, напавши на Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Земан також підтримав подальше постачання зброї в Україну та участь навчання українських солдатів.

Теми: Чехіябіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: