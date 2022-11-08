РФ укріплює позиції на окупованих територіях "зубами дракона" - розвідка Британії

Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за поточною лінією фронту, щоб запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у вівторок, пише "Європейська правда".

Зокрема, Росія почала будівництво оборонних споруд навколо Маріуполя. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як "зуби дракона".

Реклама:

"Ймовірно, "зуби дракона" встановлені між Маріуполем і селом Нікольське; і на північ від Маріуполя до села Старий Крим. Маріуполь є частиною російського "сухопутного мосту" з Росії до Криму. "Зуби дракона" додатково відправили для підготовки оборонних укріплень в окупованих Запорізькій та Херсонській областях", - йдеться в огляді.

Росія укріплює свої позиції по усіх районах окупації. 19 жовтня 2022 року власник групи Вагнера Євгеній Пригожин заявив про будівництво укріпленої оборонної "лінії Вагнера" в окупованій Росією Луганській області.

"Ця діяльність свідчить про те, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за поточною лінією фронту, щоб, ймовірно, запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву", - йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні британська розвідка повідомила, що РФ зіткнулася з низкою проблем, які не дозволять їй здобути перевагу в повітрі найближчими місяцями.