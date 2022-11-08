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Росія може вдатись до таких же бомбардувань в Україні, як і в Сирії – британські аналітики

Альона Мазуренко Вівторок, 8 листопада 2022, 08:51
Росія може вдатись до таких же бомбардувань в Україні, як і в Сирії – британські аналітики
обстріл Сирії, фото: getty images

На думку експертів лондонського аналітичного центру з оборони та безпеки RUSI, західні партнери повинні збільшити та пришвидшити постачання зброї та ППО в Україну, тому що Росія вдасться до тих же бомбардувань, що і в Сирії. 

Джерело: BBC

Дослівно: "У доповіді, підготовленій лондонським аналітичним центром Королівським інститутом об'єднаних служб (Rusi), попереджається, що якщо західні країни не продовжать і не збільшать постачання засобів протиповітряної оборони в Україну, то Росія, швидше за все, застосує ті ж самі методи бомбардувань, які вона використовувала в Сирії, з руйнівним ефектом".

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Деталі: Росія призначила командувачем своїх військ в Україні генерала Сергія Суровікіна, який керував інтенсивними бомбардуваннями таких міст, як Алеппо.

Експерти з озброєнь відзначили, що Україні бракує сучасних багатоцільових бойових літаків. Зокрема, винищувачів НАТО F16, яких було побудовано тисячі.

Але недоліком F16 є те, що він потребує довгих, незайманих злітно-посадкових смуг, які будуть вразливими для російського націлювання.

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Аналогом міг би стати шведський літак Grippen, який може діяти з невеликих, непомітних лісових баз.

До цього часу зброя, що постачалася НАТО, майже вся призначалася для чітко визначених оборонних цілей.

Надсилання сучасних бойових літаків було б значним кроком вперед, що може призвести до ескалації у відносинах між Москвою і Заходом.

Тим не менш, звіт RUSI закликає Захід не бути самозаспокоєним у питанні протиповітряної оборони України.

У ньому робиться висновок, що лише тому, що Росія не змогла знищити українські зенітно-ракетні комплекси, її військово-повітряні сили не повторили свою стратегію в Сирії, яка полягала у перетворенні значної частини міст на руїни. Тому поповнення оборонних засобів України є нагальним питанням.

Теми: РосіяСиріяУкраїнаобстріл
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