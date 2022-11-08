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В російські школи планують повернути 140 годин військової підготовки

"Українська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 09:22
В російські школи планують повернути 140 годин військової підготовки
Фото: ТАСС

Міноборони Росії підтримало введення початкової військової підготовки у школах і профтехучилищах.

Джерело: російський видання "Известия"

Деталі: Із ініціативою повернення курсу початкової військової підготовки у школи виступив лідер партії "Справедлива Росія - За правду" Сергій Миронов.

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В міноборони РФ вважають, що доцільно виділити на двохрічний курс 140 годин. Підтримати ініціативу готові у всіх фракціях парламенту.

Російські депутати кажуть, що користь від предмета в тому, що школярі не тільки отримають основні військові навички, а й навчаться надавати першу медичну допомогу, а також орієнтуватися на місцевості.

Крім того, Миронов вважає, що реалізація ініціативи допоможе працевлаштувати десятки тисяч людей, які щиро люблять Росію і при цьому володіють теорією і практикою ведення бойових дій.

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Теми: Росіявійнаармія
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