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Житель Миколаєва планував навести російські ракети по будівлі СБУ – спецслужба

Валентина РоманенкоВівторок, 8 листопада 2022, 09:26
Житель Миколаєва планував навести російські ракети по будівлі СБУ – спецслужба
фото СБУ

Служба безпеки викрила ще одного поплічника ворога, який приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових підрозділів та правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Миколаївщини

Деталі: За даними спецслужби, насамперед окупанти "полювали" за точними координатами об’єктів СБУ, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар.

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Зібрану інформацію 36-річний мешканець міста Миколаєва намагався передати агресору через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

 

Зазначається, що співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали російського коригувальника на спробі передачі інформації.

За даними слідства, чоловік активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди, у тому числі заклики до підтримки загарбників. Також виправдовував їх військові злочини, спрямовані на знищення цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст.

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Таким чином він потрапив у поле зору окупантів, які залучили його до збору розвідданих на користь російського угруповання, розташованого у захоплених районах півдня нашої держави.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами його підривної діяльності.

 
 

Чоловіку повідомлено підозру за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, а також за фактом виправдування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України, вчинене повторно.

Повідомляється, що суд уже арештував підозрюваного без альтернативи застави.

Теми: СБУМиколаїввійна
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