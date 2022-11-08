Миколаївські десантники показали, як палять ворожу техніку
Вівторок, 8 листопада 2022, 10:43
Протитанкісти з 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва знищили ще один російський танк.
Джерело: пресслужба Генерального штабу ЗСУ
Дослівно: "Протитанковий підрозділ 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжує знищувати ворожу техніку в районі виконання завдань на Донбасі.
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Так, днями протитанкісти влучним пострілом спалили танк російських окупантів".
Деталі: Повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на рахунку цього підрозділу понад 30 знищених танків і бойових броньованих машин.
ВІДЕО ДНЯ
Миколаївським десантникам вдалося досягти успіху завдяки ПТРК "Стугна".
Нагадаємо: Минулого тижня Генштаб оприлюднив відео, як десантники знищують військову техніку в Донецькій області.