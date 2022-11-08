Британія і США підготували велику газову угоду - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак готується оголосити про укладення великої газової угоди зі Сполучними Штатами.

Про це повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

Переговори про "партнерство в галузі енергетичної безпеки" перебувають на завершальній стадії, і США планують продати Британії мільярди кубометрів скрапленого природного газу протягом наступного року.

Деталі угоди можуть бути розкриті після того, як британський прем'єр використає візит на кліматичну конференцію в Єгипті, щоб закликати світових лідерів "виконати" свої обіцянки щодо боротьби зі зміною клімату.

Готовність Британії імпортувати більше викопного палива, одночасно закликаючи до дій по боротьбі зі зміною клімату, ймовірно, буде розкритикована лейбористами, але в даний час розглядається як необхідна умова для забезпечення енергетичної безпеки країни.

Угода, ймовірно, буде вітатися високопоставленими консерваторами, які висловили занепокоєння тим, що прагнення до нульових викидів було поставлено в пріоритет над зростаючими рахунками за енергію для домогосподарств і платників податків.

Британія веде активні переговори з країнами світу щодо вирішення енергетичної кризи, спричиненої російським вторгненням в Україну.

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Угоду почали готувати ще за прем'єрства Ліз Трасс, яка особисто обговорювала деталі з президентом США Джо Байденом.

На Даунінг-стріт сподівалися оголосити про підписання угоди 21 жовтня, але цей план було скасовано через рішення Трасс подати у відставку.

Угода продовжує розроблятися британськими офіційними особами у Вашингтоні під керівництвом Сунака, і її оголошення очікується протягом наступного тижня-двох, хоча дата ще не визначена.

Раніше повідомлялося, що десятки суден зі скрапленим природним газом кружляють біля берегів Іспанії, не маючи можливості отримати місця для розвантаження.