Генсек НАТО здійснить візит до Британії та відвідає навчання українських військових

У середу, 9 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Велику Британію.

Про це повідомила пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".

У Британії Столтенберг зустрінеться з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком і главою МЗС Джеймсом Клеверлі.

Генеральний секретар НАТО також відвідає британську військову базу, де навчаються українські військові разом із міністром оборони Беном Воллесом.

Як відомо, у Британії з літа діє програма підготовки українських військових, яка може забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

У жовтні у Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів Збройних Сил України.