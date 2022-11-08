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Генсек НАТО здійснить візит до Британії та відвідає навчання українських військових

"Європейська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 13:00

У середу, 9 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Велику Британію.

Про це повідомила пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".

У Британії Столтенберг зустрінеться з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком і главою МЗС Джеймсом Клеверлі. 

Генеральний секретар НАТО також відвідає британську військову базу, де навчаються українські військові разом із міністром оборони Беном Воллесом.

Як відомо, у Британії з літа діє програма підготовки українських військових, яка може забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

У жовтні у Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів Збройних Сил України.

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Теми: НАТОВелика БританіяЗбройні силивійна
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