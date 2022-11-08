Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС готує нові санкції проти Ірану за придушення протестів – Bloomberg

"Європейська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 14:54

Європейський Союз готується запровадити додаткові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів, спровокованих смертю молодої іранської жінки після затримання поліцією. 

Про це агентству Bloomberg стало відомо від власних джерел, пише "Європейська правда".

Посли ЄС на зустрічі у Брюсселі збираються підтримати пропозиції, спрямовані проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб, вже в середу.

Потім ці заходи обговорять міністри закордонних справ ЄС на початку наступного тижня.

Щонайменше 17 людей загинули в Ірані з п'ятниці, коли сили безпеки придушували протести на вихідних у прикордонних провінціях.

Тегеран неодноразово описував протести як заворушення, спровоковані іноземними державами, і відкидав міжнародну критику насильства правоохоронців як "лицемірство".

17 жовтня ЄС запровадив санкції проти 11 іранців і чотирьох організацій, у тому числі поліції моралі країни та її командування кіберзахисту, а також міністра через придушення протестів урядом. 

ВІДЕО ДНЯ

ЄС також запровадив санкції проти Ірану за підтримку Росії у війні в Україні.

Теми: ЄСІрансанкції
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Вибори у США: республіканці лідирують в Палаті представників, в Сенаті – нічия

Іран хоче показати поглиблення співпраці з Москвою – ISW

ЗСУ вдарили по системах ППО ворога і знищили 2 склади боєприпасів росіян – ОК "Південь"

Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені – Зеленський

Російських боксерів вигнали зі світових рейтингів

фото, відеоШон Пенн залишив свій "Оскар" в Україні до перемоги

Усі новини...
ЄС
Угорщина відмовилася фінансувати довгострокову програму підтримки України
Українці бачать країну через 10 років у складі ЄС і процвітаючою
Угорський єврокомісар виключив прискорену процедуру в процесі вступу України в ЄС
Останні новини
08:33
Секретар Рабезу РФ Патрушев приїхав до Ірану
08:14
Угорщина заблокувала план ЄС щодо пакету допомоги Україні на 18 млрд євро - ЗМІ
07:45
фотоВорог атакував логістичне підприємство у Дніпрі, виникла сильна пожежа, є поранені
07:35
Вибори у США: республіканці лідирують в Палаті представників, в Сенаті – нічия
07:28
У Білорусі "вичисляють" громадян з проукраїнською позицією і критиків агресії РФ – штаб
07:12
ЗСУ вдарили по 14 районах зосередження живої сили ворога – зведення
06:48
Twitter запроваджує "офіційну" сіру позначку для деяких перевірених акаунтів
05:52
Командування: ППО знищила ворожу ракету над Чорним морем
04:55
Іран хоче показати поглиблення співпраці з Москвою – ISW
04:02
Meta розпочне масові скорочення в середу вранці – ЗМІ
Усі новини...