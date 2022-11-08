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ЄС готує нові санкції проти Ірану за придушення протестів – Bloomberg

"Європейська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 13:54

Європейський Союз готується запровадити додаткові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів, спровокованих смертю молодої іранської жінки після затримання поліцією. 

Про це агентству Bloomberg стало відомо від власних джерел, пише "Європейська правда".

Посли ЄС на зустрічі у Брюсселі збираються підтримати пропозиції, спрямовані проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб, вже в середу.

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Потім ці заходи обговорять міністри закордонних справ ЄС на початку наступного тижня.

Щонайменше 17 людей загинули в Ірані з п'ятниці, коли сили безпеки придушували протести на вихідних у прикордонних провінціях.

Тегеран неодноразово описував протести як заворушення, спровоковані іноземними державами, і відкидав міжнародну критику насильства правоохоронців як "лицемірство".

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17 жовтня ЄС запровадив санкції проти 11 іранців і чотирьох організацій, у тому числі поліції моралі країни та її командування кіберзахисту, а також міністра через придушення протестів урядом. 

ЄС також запровадив санкції проти Ірану за підтримку Росії у війні в Україні.

Теми: ЄСІрансанкції
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