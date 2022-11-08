Шойгу приїхав в Україну і "проінспектував" Суровікіна

Скрін з відео Міноборони РФ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував командний пункт військ РФ в Україні і заслухав доповідь генерала Сергія Суровікіна.

Джерело: пресслужба Міноборони РФ, ТАСС

Деталі: Як стверджує Міноборони країни-агресора, Шойгу заслухав доповідь командувача Об'єднаного угруповання російських військ генерала Сергія Суровікіна щодо поточної обстановки, виконання бойових завдань, характеру дій українських військових, а також з питань забезпечення мобілізованих.

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Російські ЗМІ уточнуюють, що командний пункт розташований у так званій "зоні проведення спецоперації".