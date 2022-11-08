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Омбудсмен: Через російську агресію загинули майже 8 тис. цивільних, з них - 430 дітей

"Українська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 18:15

З початку війни в Україні загинули майже 8 тис. цивільних осіб, серед них - 430 дітей.

Джерело: Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook

Деталі: Омбудсмен взяв участь в онлайн-зустрічі з радниками посольств країн Євросоюзу, де розповів про людські втрати, які зазнала Україна за 8,5 місяців війни.

За словами Лубінця, у результаті повномасштабної збройної агресії РФ:   

  • 430 дітей загинули,
  • 827 дітей поранено чи травмовано,
  • 260 дітей вважаються зниклими безвісти,
  • 10 570 дітей депортовані до РФ і на тимчасово окуповані території.

Омбудсмен зазначив, що загалом втрати цивільного населення вираховуються тисячами, а мільйони осіб стали вимушеними переселенцями та позбавлені повноцінного доступу до води. Зокрема, через війну:

  • 7 938 цивільних осіб загинули,
  • 10 897 осіб поранені,
  • 14 млн людей залишилися без дому,
  • 6,2 млн громадян стали внутрішньо переміщеними особами,
  • 11,7 млн осіб стали біженцями або отримали тимчасовий захист за межами України,
  • 1,4 млн людей залишилися без доступу до води,
  • 4,6 млн мають обмежений доступ до води.

За словами омбудсмена, російська армія зруйнувала 2688 закладів освіти, 311 з яких неможливо відновити, та 786 дитячих садків.

У результаті обстрілів згоріло понад 680 тонн нафтопродуктів. Загалом навколишньому довкіллю завдано шкоди на $37 млрд.

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Лубінець додав, що вибухонебезпечними предметами забруднено 150-180 тис. кв. м, що становить 25-30% території України, а також приблизно 14 тис. кв. м. українських акваторій.   

Теми: омбудсмендіти
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