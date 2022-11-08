Омбудсмен: Через російську агресію загинули майже 8 тис. цивільних, з них - 430 дітей

З початку війни в Україні загинули майже 8 тис. цивільних осіб, серед них - 430 дітей.

Джерело: Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook

Деталі: Омбудсмен взяв участь в онлайн-зустрічі з радниками посольств країн Євросоюзу, де розповів про людські втрати, які зазнала Україна за 8,5 місяців війни.

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За словами Лубінця, у результаті повномасштабної збройної агресії РФ:

430 дітей загинули,

827 дітей поранено чи травмовано,

260 дітей вважаються зниклими безвісти,

10 570 дітей депортовані до РФ і на тимчасово окуповані території.

Омбудсмен зазначив, що загалом втрати цивільного населення вираховуються тисячами, а мільйони осіб стали вимушеними переселенцями та позбавлені повноцінного доступу до води. Зокрема, через війну:

7 938 цивільних осіб загинули,

10 897 осіб поранені,

14 млн людей залишилися без дому,

6,2 млн громадян стали внутрішньо переміщеними особами,

11,7 млн осіб стали біженцями або отримали тимчасовий захист за межами України,

1,4 млн людей залишилися без доступу до води,

4,6 млн мають обмежений доступ до води.

За словами омбудсмена, російська армія зруйнувала 2688 закладів освіти, 311 з яких неможливо відновити, та 786 дитячих садків.

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У результаті обстрілів згоріло понад 680 тонн нафтопродуктів. Загалом навколишньому довкіллю завдано шкоди на $37 млрд.

Лубінець додав, що вибухонебезпечними предметами забруднено 150-180 тис. кв. м, що становить 25-30% території України, а також приблизно 14 тис. кв. м. українських акваторій.