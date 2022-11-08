Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Омбудсмен: Через російську агресію загинули майже 8 тис. цивільних, з них - 430 дітей

"Українська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 17:15

З початку війни в Україні загинули майже 8 тис. цивільних осіб, серед них - 430 дітей.

Джерело: Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook

Деталі: Омбудсмен взяв участь в онлайн-зустрічі з радниками посольств країн Євросоюзу, де розповів про людські втрати, які зазнала Україна за 8,5 місяців війни.

Реклама:

За словами Лубінця, у результаті повномасштабної збройної агресії РФ:   

  • 430 дітей загинули,
  • 827 дітей поранено чи травмовано,
  • 260 дітей вважаються зниклими безвісти,
  • 10 570 дітей депортовані до РФ і на тимчасово окуповані території.

Омбудсмен зазначив, що загалом втрати цивільного населення вираховуються тисячами, а мільйони осіб стали вимушеними переселенцями та позбавлені повноцінного доступу до води. Зокрема, через війну:

  • 7 938 цивільних осіб загинули,
  • 10 897 осіб поранені,
  • 14 млн людей залишилися без дому,
  • 6,2 млн громадян стали внутрішньо переміщеними особами,
  • 11,7 млн осіб стали біженцями або отримали тимчасовий захист за межами України,
  • 1,4 млн людей залишилися без доступу до води,
  • 4,6 млн мають обмежений доступ до води.

За словами омбудсмена, російська армія зруйнувала 2688 закладів освіти, 311 з яких неможливо відновити, та 786 дитячих садків.

ВІДЕО ДНЯ

У результаті обстрілів згоріло понад 680 тонн нафтопродуктів. Загалом навколишньому довкіллю завдано шкоди на $37 млрд.

Лубінець додав, що вибухонебезпечними предметами забруднено 150-180 тис. кв. м, що становить 25-30% території України, а також приблизно 14 тис. кв. м. українських акваторій.   

Теми: омбудсмендіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
омбудсмен
Омбудсман поділився враженнями від перевірки ВЛК: За гроші – "маєш одну нирку"
З початку 2023 року до мовного омбудсмена надійшло 257 скарг на заклади освіти
Україну досі не допустили до полонених в Угорщині, вони фактично в ізоляції – Лубінець
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: