Росіяни усунули від влади місцевих колаборантів у Маріуполі – ССО
Вівторок, 8 листопада 2022, 17:34
Самопроголошений голова окупаційної влади Маріуполя Костянтин Іващенко фактично усунутий від влади в місті, повідомляють Сили спеціальних операцій.
Джерело: "Спротив"
Деталі: Військові уточнюють, що всю владу окупанти віддали росіянину Дмитру Бердникову, який офіційно призначений на посаду заступника Іващенка.
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До Маріуполя Бердников був заступником голови уряду республіки Саха (Якутія) та мером Іркутська.
Дослівно: "Тобто, маємо типовий сценарій окупації, коли зрадники виконують лише представницькі функції й потрібні росіянам як ширма для "референдумів" й імітації любові місцевих та народовладдя.
Коли ж потреба в такій імітації відпадає, то зрадників усувають від влади, іноді з подальшою ліквідацією".
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