Росіяни усунули від влади місцевих колаборантів у Маріуполі – ССО

Самопроголошений голова окупаційної влади Маріуполя Костянтин Іващенко фактично усунутий від влади в місті, повідомляють Сили спеціальних операцій.

Джерело: "Спротив"

Деталі: Військові уточнюють, що всю владу окупанти віддали росіянину Дмитру Бердникову, який офіційно призначений на посаду заступника Іващенка.

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До Маріуполя Бердников був заступником голови уряду республіки Саха (Якутія) та мером Іркутська.

Дослівно: "Тобто, маємо типовий сценарій окупації, коли зрадники виконують лише представницькі функції й потрібні росіянам як ширма для "референдумів" й імітації любові місцевих та народовладдя.

Коли ж потреба в такій імітації відпадає, то зрадників усувають від влади, іноді з подальшою ліквідацією".