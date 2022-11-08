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Росіяни усунули від влади місцевих колаборантів у Маріуполі – ССО

Роман ПетренкоВівторок, 8 листопада 2022, 18:34

Самопроголошений голова окупаційної влади Маріуполя Костянтин Іващенко фактично усунутий від влади в місті, повідомляють Сили спеціальних операцій.

Джерело: "Спротив"

Деталі: Військові уточнюють, що всю владу окупанти віддали росіянину Дмитру Бердникову, який офіційно призначений на посаду заступника Іващенка.

До Маріуполя Бердников був заступником голови уряду республіки Саха (Якутія) та мером Іркутська.

Дослівно: "Тобто, маємо типовий сценарій окупації, коли зрадники виконують лише представницькі функції й потрібні росіянам як ширма для "референдумів" й імітації любові місцевих та народовладдя.

Коли ж потреба в такій імітації відпадає, то зрадників усувають від влади, іноді з подальшою ліквідацією".

Теми: МаріупольокупаціяРосіядержзрада
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