Італія готова надати Україні системи ППО SAMP/T і Aspide - ЗМІ

Італійський уряд готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на неназваного представника італійської урядової коаліції.

Представник коаліції заявив, що Рим готовий надати Україні різні системи протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські ЗРК середньої дальності SAMP/T і італійські Aspide, а також переносні ракети Stinger.

Проте залишається незрозумілим, скільки систем зможе запропонувати Італія і коли така партія може бути доставлена, сказав чиновник.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в понеділок розмовляв по телефону з міністром оборони США Ллойдом Остіном і пообіцяв підтримувати Україну у боротьбі з російським вторгненням "стільки, скільки буде потрібно".

Італія схвалила першу поставку зброї Києву наприкінці лютого за часів правління уряду національної єдності Маріо Драгі.

Нова прем’єрка Джорджія Мелоні є твердою прихильницею України, незважаючи на амбівалентність її союзників по коаліції, Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, які мають історично тісні зв'язки з російським президентом Владіміром Путіним.

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Минулого тижня видання Il Messagero повідомило, що уряд Італії наразі не розглядає новий указ про відправку зброї в Україну, оскільки заявляє про необхідність скоординувати свої дії з НАТО та з’ясувати деталі військових потреб України. Але міністр оборони Гвідо Крозетто згодом заявив, що уряд таки схвалить шостий пакет озброєння для України.