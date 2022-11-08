Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Авіація "накрила" чотири пункти управління окупантів

Роман ПетренкоВівторок, 8 листопада 2022, 18:26
Авіація накрила чотири пункти управління окупантів
фото ілюстративне повітряних сил

Протягом доби авіація Сил оборони вразила 4 пункти управління окупантів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Уточнюється, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів.

Реклама:

Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

Теми: авіавійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
авіа
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: