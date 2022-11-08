Авіація "накрила" чотири пункти управління окупантів
Вівторок, 8 листопада 2022, 18:26
Протягом доби авіація Сил оборони вразила 4 пункти управління окупантів.
Джерело: Генштаб
Деталі: Уточнюється, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів.
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Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.
Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.