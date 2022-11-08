Авіація "накрила" чотири пункти управління окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони вразила 4 пункти управління окупантів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Уточнюється, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів.

Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.