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Авіація "накрила" чотири пункти управління окупантів

Роман ПетренкоВівторок, 8 листопада 2022, 19:26
фото ілюстративне повітряних сил

Протягом доби авіація Сил оборони вразила 4 пункти управління окупантів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Уточнюється, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів.

Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

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Теми: авіавійнаЗбройні сили
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