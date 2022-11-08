Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Краматорськ: постраждав восьмирічний хлопчик

"Українська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 19:32
Фото: Донецька ОВА

В результаті обстрілу Краматорська Донецької області після обіду постраждав восьмирічний хлопчик.

Джерело: повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка

Пряма мова: "Росіяни завдали чергового удару по Краматорську — поранена дитина. Жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик.

Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл — постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки".

Деталі: Кириленко наголосив, що цивільні повинні покинути область — особливо це стосується сімей із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить передусім на їхніх батьках.

У вечірньому звіті Генштабу за 8 листопада повідомляється, що противник обстріляв низку населених пунктів на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Теми: РосіяКраматорськ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відео В Ужгороді повалили пам’ятник радянському солдату

Ексголову НБУ Шевченка оголосили в міжнародний розшук – САП

Україну не схиляють до переговорів з РФ – джерела

фото Через 6 років після затримання ФСБ заявила, що викрила українського "топшпигуна" з "візиткою Яроша"

Віялові відключення: у середу в усіх областях діятимуть погодинні графіки електропостачання

фотоСБУ знешкодила ДРГ ворога, яка готувала вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ

Усі новини...
Росія
У Зеленського запевняють, що західні країни не ведуть таємні переговори з РФ
Росіяни усунули від влади місцевих колаборантів у Маріуполі – ССО
Військові затрофеїли рідкісний безпілотник росіян
Останні новини
13:04
Повітряну тривогу оголошено по всій Україні
12:35
фото, відео В Ужгороді повалили пам’ятник радянському солдату
12:29
Темпи падіння страхового ринку сповільнилися – НБУ
12:27
Британія надасть ЗСУ зимове спорядження, Сунак наголошує на підтримці України
12:20
Ексголову НБУ Шевченка оголосили в міжнародний розшук – САП
12:15
В одному з районів біля Києва 9 листопада буде чути вибухи
12:10
Темпи падіння страхового ринку сповільнилися – НБУ
12:02
РФ випустила по Україні вже понад 400 іранських дронів, більшість – знищено
12:00
Україну не схиляють до переговорів з РФ – джерела
11:50
Ціни на нафту знижуються через зростання запасів у США та сплеск COVID-19 у Китаї
Усі новини...