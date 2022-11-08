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Росіяни обстріляли Краматорськ: постраждав восьмирічний хлопчик

"Українська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 18:32
Росіяни обстріляли Краматорськ: постраждав восьмирічний хлопчик
Фото: Донецька ОВА

В результаті обстрілу Краматорська Донецької області після обіду постраждав восьмирічний хлопчик.

Джерело: повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка

Пряма мова: "Росіяни завдали чергового удару по Краматорську — поранена дитина. Жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик.

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Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл — постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки".

Деталі: Кириленко наголосив, що цивільні повинні покинути область — особливо це стосується сімей із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить передусім на їхніх батьках.

У вечірньому звіті Генштабу за 8 листопада повідомляється, що противник обстріляв низку населених пунктів на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

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Теми: РосіяКраматорськ
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