Зеленський запропонував ООН створити нову глобальну платформу

Президент Володимир Зеленський взяв участь на 27-й Конференції ООН зі зміни клімату та запропонував створити платформу для оцінки збитків клімату від війни.

Джерело: відео виступу Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Російська війна принесла енергетичну і продовольчу кризу. Менш ніж за півроку вона знищила в Україні три мільйони гектарів лісу! Ми змушені щоденно з’ясовувати, яка ситуація на Запорізькій атомній станції – найбільшій в Європі. Чи немає там викиду радіації? Російська армія перетворила цю атомну станцію на військовий полігон…

Я пропоную вам усім підтримати нашу ініціативу, яку представлено тут, на Конференції, а саме – створення глобальної платформи для оцінки збитків клімату та навколишньому середовищу від військових дій".

Деталі: Зазначається, що в заході цього року беруть участь близько 100 лідерів держав та урядів.