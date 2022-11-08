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Зеленський запропонував ООН створити нову глобальну платформу

Роман ПетренкоВівторок, 8 листопада 2022, 19:02
Зеленський запропонував ООН створити нову глобальну платформу
зеленський, фото оп

Президент Володимир Зеленський взяв участь на 27-й Конференції ООН зі зміни клімату та запропонував створити платформу для оцінки збитків клімату від війни.

Джерело: відео виступу Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Російська війна принесла енергетичну і продовольчу кризу. Менш ніж за півроку вона знищила в Україні три мільйони гектарів лісу! Ми змушені щоденно з’ясовувати, яка ситуація на Запорізькій атомній станції – найбільшій в Європі. Чи немає там викиду радіації? Російська армія перетворила цю атомну станцію на військовий полігон…

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Я пропоную вам усім підтримати нашу ініціативу, яку представлено тут, на Конференції, а саме – створення глобальної платформи для оцінки збитків клімату та навколишньому середовищу від військових дій".

Деталі: Зазначається, що в заході цього року беруть участь близько 100 лідерів держав та урядів.

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Теми: ЗеленськийООНклімат
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