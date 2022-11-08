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Епіфаній нагородив Буданова орденом ПЦУ

"Українська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 19:02
Епіфаній нагородив Буданова орденом ПЦУ
Фото: ГУР

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вручив начальнику Головного управління МОУ Кирилу Буданову та керівникам підрозділів розвідки відзнаки Православної церкви України.

Джерело: пресслужба ГУР у Facebook

Дослівно: "Митрополит відзначив Кирила Буданова Орденом святого великомученика Юрія Переможця. Також три офіцери ГУР МО отримали з рук Його Блаженства Ордени Архистратига Михаїла".

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Деталі: Генерал-майор Буданов та офіцери-розвідники обговорили з предстоятелем ПЦУ визволення з полону військовослужбовців і перспективи повного звільнення України.

Очільник ГУР наголосив, що "настає вирішальний період війни".

Зі свого боку, митрополит Епіфаній подякував всім захисникам за "самовіддану боротьбу, спрямовану на захист України".

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Довідково:

  • Орден святого великомученика Юрія Переможця - українська недержавна відзнака, заснована ПЦУ для вшанування людей за заслуги перед Помісною церквою, орден має один ступінь.
  • Орден Архистратига Михаїла - українська недержавна відзнака, заснована ПЦУ для вшанування людей за заслуги перед Помісною церквою, орден має два ступені.
  • Відзнаки встановлено рішенням Священного синоду від 4 лютого 2020 року. Нагородження орденами здійснює предстоятель ПЦУ.

Теми: Епіфанійрозвідка
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