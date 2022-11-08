Епіфаній нагородив Буданова орденом ПЦУ
Вівторок, 8 листопада 2022, 20:02
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вручив начальнику Головного управління МОУ Кирилу Буданову та керівникам підрозділів розвідки відзнаки Православної церкви України.
Джерело: пресслужба ГУР у Facebook
Дослівно: "Митрополит відзначив Кирила Буданова Орденом святого великомученика Юрія Переможця. Також три офіцери ГУР МО отримали з рук Його Блаженства Ордени Архистратига Михаїла".
Деталі: Генерал-майор Буданов та офіцери-розвідники обговорили з предстоятелем ПЦУ визволення з полону військовослужбовців і перспективи повного звільнення України.
Очільник ГУР наголосив, що "настає вирішальний період війни".
Зі свого боку, митрополит Епіфаній подякував всім захисникам за "самовіддану боротьбу, спрямовану на захист України".
Довідково:
ВІДЕО ДНЯ
- Орден святого великомученика Юрія Переможця - українська недержавна відзнака, заснована ПЦУ для вшанування людей за заслуги перед Помісною церквою, орден має один ступінь.
- Орден Архистратига Михаїла - українська недержавна відзнака, заснована ПЦУ для вшанування людей за заслуги перед Помісною церквою, орден має два ступені.
- Відзнаки встановлено рішенням Священного синоду від 4 лютого 2020 року. Нагородження орденами здійснює предстоятель ПЦУ.